МИД России предположил происхождение атаковавших Крымский мост БПЛА

«Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима», — заявили в ведомстве.