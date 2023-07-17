МИД России предположил происхождение атаковавших Крымский мост БПЛА
Атаковавшие Крымский мост БПЛА могут быть западного происхождения, предположили в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима», — заявили в ведомстве.
Также отмечается, что по факту совершения теракта возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые следственные мероприятия. В ведомстве уверены, что виновные будут установлены и не уйдут от правосудия.
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