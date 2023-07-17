Заявления Киева после атаки на Крымский мост подтверждают причастность к теракту политического руководства и спецслужб Украины, говорится в заявлении МИД РФ. Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России заведомо невыполнимы.

МИД РФ решительно осуждает террористическую атаку на Крымский мост, который является сугубо гражданским объектом. Реакция ряда парламентариев Украины на трагедию погибших на Крымском мосту мирных граждан была циничной и чудовищной, заявили в МИД РФ.

РФ рассчитывает, что международное сообщество проявит принципиальность и даст надлежащую оценку террористической атаке на Крымский мост.

Виновные в атаке на Крымский мост будут установлены и не уйдут от правосудия, заявили в МИД РФ.