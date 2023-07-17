$90.12-0.06101.20+0.52

Эрдоган выразил предположение, что Путин хотел бы продолжения действия зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский лидер Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки. Такое мнение Эрдоган выразил в понедельник на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива.

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным
© ТАСС

"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост [зерновая сделка] продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне", - подчеркнул он.

Эрдоган не исключил возобновления зерновой сделки до августа после планируемого им разговора с Путиным.