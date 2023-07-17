Милонов пообещал проконтролировать судьбу пострадавшей на Крымском мосту девочки

«Безусловно, 100% мы отследим, поскольку она потеряла родителей, надо выяснить, кто ближайшие родственники, кто может взять её под опеку. Мы, конечно, возьмём под личный контроль комитета. Уверен, что и Анна Юрьевна Кузнецова, к которой я всегда обращаюсь, когда у нас по Донбассу возникают схожие ситуации, в любое время дня и ночи она всегда откликается», — сказал Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».