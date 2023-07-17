Грызлов заявил о передаче Киеву ноты по зерновой сделке

Посольство России в Белоруссии по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой Москва заявила о том, что выполнение зерновой сделки должно быть полностью прекращено с 18 июля. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов .

"Утром 17 июля посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы зерновой сделки. В документе, в частности, сказано, что Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания ее срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля текущего года", - говорится в комментарии Грызлова, поступившем в распоряжение ТАСС.