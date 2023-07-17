О теракте на Крымском мосту и зерновой сделке: главные заявления Пескова

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистами и прокомментировал последние события. Он заявил о фактическом завершении зерновой сделки и о реакции Владимира Путина на новый теракт на Крымском мосту. «Рамблер» собрал главное из его заявлений.

О теракте на Крымском мосту

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Также президент вечером проведет совещание о ситуации по видео-конференц-связи.

«В настоящий момент по поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион. После ознакомления на месте с ситуацией, президент будет ожидать где-то приблизительно к семи вечера доклады по ВКС. Будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин с места доложит о положении дел», — добавил Песков.

Песков добавил, что теракт на Крымском мосту потребует от всех собранности и дополнительной работы, однако разговор о новых мерах безопасности пока не велся. Также Песков не сообщил, какой именно ответ будет на подрыв, однако отметил, что в конечном счете ответом на действия Киева будет достижение всех целей спецоперации.

Одновременно с этим Песков заявил, что Москва прекрасно знает, какой объем информации поступает Украине из НАТО и США, в чем нет никаких иллюзий. При этом дипломатические отношения Москвы с Вашингтоном и Лондоном вряд ли будут разорваны — странам необходимы каналы для диалога.

О помощи людям

Президент также поручил помочь людям, которые находятся в пути на крымском направлении, подчеркнул представитель Кремля. Об этом пишет ТАСС.

«Президент России дал поручение об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечения помощи и содействия людям, находящимся в пути», — заявил он.

Путин также дал поручение о проведении ремонта моста в ближайшее время.

О зерновой сделке

Песков отметил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, 17 июля. Как сообщает ТАСС, он напомнил, что часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

«Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки», — заявил пресс-секретарь.