В Кремле оценили отношения России и Запада

Россия не развивает отношения с Западом, но это не значит, что не собирается разрывать контакты, поскольку каналы для диалога нужны. Отношения Москвы с западными странами оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , сообщает РИА Новости.

«Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога», — отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это не означает, что Москва «как-то развивает какие-то отношения», в настоящее время об этом не может быть и речи.