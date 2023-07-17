Песков: зерновая сделка и атака на Крымский мост - не связанные темы

Песков заявил, что зерновая сделка и атака на Крымский мост - не связанные темы
Позиция России о приостановке участия в зерновой сделке была заявлена еще до сегодняшнего теракта на Крымском мосту, данная атака никак на решение Москвы не повлияет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не связанные абсолютно события", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли подрыв моста повлиять на позицию РФ по зерновой сделке.
Песков отметил, что "еще до этой террористической атаки позиция [РФ по зерновой сделке] была заявлена президентом РФ Владимиром Путиным".
"Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.