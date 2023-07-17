Песков: зерновая сделка и атака на Крымский мост - не связанные темы

Позиция России о приостановке участия в зерновой сделке была заявлена еще до сегодняшнего теракта на Крымском мосту, данная атака никак на решение Москвы не повлияет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.