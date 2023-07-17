Песков порассуждал об организаторах атаки на Крымский мост

Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также отдает себе отчет в коварности Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел.