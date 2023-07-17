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Анонсировано совещание Путина после атаки на Крымский мост

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 июля, проведет совещание после атаки на Крымский мост. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Анонсировано совещание Путина после атаки на Крымский мост
© РИА Новости

Он уточнил, что совещание главы государства пройдет в режиме видеоконференции в районе семи часов вечера по московскому времени. О ситуации с места происшествия Путину доложит вице-премьер Марат Хуснуллин — его назначили ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожно полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы.

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