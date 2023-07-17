Россия обратится к парламентам мира из-за решения США по кассетным бомбам для ВСУ

Совет Федерации намерен обратиться к парламентам мира с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Об этом говорится в проекте обращения верхней палаты Федерального собрания РФ, который цитирует ТАСС.

«Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств <…> с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов», — говорится в проекте обращения.

В Совфеде решение американских властей назвали «очередным шагом опасной эскалации конфликта», который «повлечет серьезные гуманитарные последствия».

Российские парламентарии осудили «провокационное решение» администрации президента США о поставках Украине запрещенного оружия.

По мнению сенаторов, передача ВСУ кассетных боеприпасов свидетельствует о бессилии на фоне провала украинского «контрнаступления». В случае применения украинской армией этих бомб Россия оставляет за собой право жесткого зеркального ответа. В Совфеде также подчеркнули, что эти поставки никак не повлияют на ход спецоперации — ее намеченные цели будут выполнены.

До этого Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов, но признал, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.