Медведев об атаке на Крымский мост: террористы понимают только язык силы
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя атаку украинских спецслужб на Крымский мост, заявил, что, как показывает опыт, террористы понимают только язык силы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Медведев считает, что надо взрывать дома террористов и их родственников.
«Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — написал он.
По его мнению, «главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались».
«Это трудно, но возможно», — заключил он.
По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.