Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, а решение о ней принималось украинскими официальными лицами при участии США и Великобритании. Об этом заявила сегодня в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России также отметила, что решения о подобных атаках «принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков».

«США и Британия осуществляют руководство террористической государственной структурой», - констатировала она.

Ранним утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост из-за ЧП в районе 145-й опоры. Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».