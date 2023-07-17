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Мишустин поручил комиссии Хуснуллина заняться последствиями атаки на Крымский мост

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина уже занимается ликвидаций последствий ЧП на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Мишустин поручил комиссии Хуснуллина заняться последствиями атаки на Крымский мост
© ТАСС

"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Она была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года", - сообщлин он.