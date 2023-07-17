Мишустин поручил комиссии Хуснуллина заняться последствиями атаки на Крымский мост

"Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Она была создана председателем правительства в рамках поручения президента после чрезвычайного происшествия на мосту в октябре 2022 года", - сообщлин он.