Выход к Черному морю помогает Киеву атаковать Крым, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он предложил отсечь Украину от этой акватории, чтобы обезопасить Черное море.

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«Этот теракт шел с моря. Там были управляемые надводные морские дроны, они нанесли удар. Эти дроны явно шли из портов либо Николаева, либо Одессы, то есть черноморских портов, которые остались у Украины. Пока они будут под властью [президента Украины Владимира] Зеленского, угроза Крыму будет сохраняться», — сказал сенатор.

Наша задача отсечь Украину от Черного моря, и тогда сразу все проблемы будут решены. Отсекая Украину, мы делаем акваторию Черного моря спокойной. Надо отсечь от Украины Одессу и Николаев, вернуть их в Россию, и тогда проблемы дронов не будет - Владимир Джабаров, российский сенатор.

17 июля около трех часов ночи на Крымском мосту произошел взрыв. Пострадала 14-летняя девочка, которая ехала вместе с родителями в Крым. Ее отправили в больницу, она потеряла память после случившегося. Семью школьницы не смогли спасти.

Автомобильное движение остановили. Судя по опубликованным кадрам, разрушена часть пролета.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что мост взорвали два надводных беспилотника.