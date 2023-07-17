В Херсонской области сообщили, что ускорят досмотр на границе с Крымом

Меры для ускорения досмотра людей и машин будут приняты на административной границе между Херсонской областью и Крымом после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора области Владимир Сальдо .

"С главой Крыма Сергеем Аксеновым мы уже обсудили ситуацию, что сложилась с транспортным сообщением. Возвращенные регионы по полной включатся в организацию движения для людей в Крым по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья, альтернативному Крымскому мосту. Херсонская область готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока. На данный момент большая часть дороги от Мелитополя до АПП "Джанкой" в пределах региона капитально отремонтирована, подъезды к пункту пропуска расширены. Будут приняты меры для ускорения досмотра людей и машин", - написал он в Telegram-канале.