В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

Гражданам России нужно поменять пароли в социальных сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина.

По его словам, не нужно их повторять на разных сервисах. Как указал парламентарий, в интернете оказалось большое количество персональных данных россиян. При создании новых паролей рекомендуется не использовать простые слова и короткие комбинации, например, дату рождения, сделать пароль длиной как минимум 12 символов, использовать большие и маленькие буквы, применять специальные символы.

Как считает Шейкин, сегодня компании легкомысленно относятся к персональным данным своих пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки еще не принят. При этом есть большая вероятность, что пароли в результате кражи могут использоваться злоумышленниками методом перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля.