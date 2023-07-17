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В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

Гражданам России нужно поменять пароли в социальных сетях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина.

В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
© РИА Новости

По его словам, не нужно их повторять на разных сервисах. Как указал парламентарий, в интернете оказалось большое количество персональных данных россиян. При создании новых паролей рекомендуется не использовать простые слова и короткие комбинации, например, дату рождения, сделать пароль длиной как минимум 12 символов, использовать большие и маленькие буквы, применять специальные символы.

Как считает Шейкин, сегодня компании легкомысленно относятся к персональным данным своих пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки еще не принят. При этом есть большая вероятность, что пароли в результате кражи могут использоваться злоумышленниками методом перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля.

Парламентарий обратился к главному эксперту «Лаборатории Касперского» с просьбой дать рекомендации, как правильно создавать пароли. Эксперты рекомендуют каждый месяц их менять, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта.

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