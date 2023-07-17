«Известия»: в России введут штраф за выгул потенциально опасных собак без намордника

В России могут начать штрафовать за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка, сообщают «Известия».

Наказание составит от одной до трех тысяч рублей. Согласно постановлению кабмина РФ от 2019 года, потенциально опасные пароды — акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог. В настоящее время их выгул регулируется только региональными законами, законопроект предполагает введение административной ответственности на федеральном уровне.

Инициатива принадлежит заместителю председателя комитета Госдумы России по охране здоровья Сергею Леонову. По его словам, в парламент поступают сообщения о нападении собак данных пород почти ежедневно, нередко от этого страдают дети. Как отметил депутат, это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже на поводке, но без намордника.