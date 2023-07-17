В России готовят новый закон о защите прав потребителей

В России нужно принять новую версию закона о защите прав потребителей, которая учтет многочисленные цифровые трансформации жизни общества, а также реалии, возникшие в ходе специальной военной операции. О подготовке документа в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он также прокомментировал свои последние законодательные инициативы относительно возможности отзыва региональными властями сенаторов, снятие моратория на проверки ряда видов бизнеса и установление четких правил обслуживания аттракционов.

© пресс-служба Совета Федерации

- Вячеслав Степанович, почему действующий в настоящее время закон о защите прав потребителей нужно менять?

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- Изменения, происходящие в современной экономике, развитие цифровых технологий, появление новых сфер и сегментов потребительского рынка — все это указывает на необходимость кардинальной переработки Закона «О защите прав потребителей», который принимался больше 30 лет назад.

- Какие появившиеся направления не учитывает действующий закон?

- Он не регулирует права потребителей при приобретении цифровых продуктов и услуг. Это аудио- и видеостриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, цифровые копии программного обеспечения и игр, внутриигровые покупки. Вне сферы его действия остаются площадки объявлений и социальные сети, через которые потребителям реализуется все больше товаров и услуг. То есть незащищенными оказываются миллионы российских граждан, которые в этих условиях очень часто становятся жертвами мошенников.

Регулярно возникают ситуации, когда компания нарушила права потребителя и не компенсирует причиненный ущерб, то есть скрывает имущество, выводит деньги, даже если человек выиграл судебный процесс. В этой связи давно назрело введение института субсидиарной ответственности учредителей. Основатели компаний, работающих на потребительском рынке и грубо нарушающих закон, должны отвечать перед гражданами наряду с самим юридическим лицом.

Кроме того, в условиях отказа от проверок и перехода к рискориентированному подходу особую значимость приобретает общественный контроль на потребительском рынке: требуется существенное расширение прав и возможностей общественных объединений потребителей.

- В каких сегментах права потребителей нарушаются наиболее часто и наиболее чувствительно?

- Самая бурно развивающаяся сфера потребительского рынка, которая вместе с этим продуцирует наибольшее количество жалоб, — это электронная коммерция. Очевидно, что в законе о защите прав потребителей ей должен быть отведен отдельный блок. И задача законодателя состоит в том, чтобы найти оптимальный баланс в регулировании и обеспечить высокий уровень защиты прав потребителей при сохранении условий для развития бизнеса.

- Каким образом будет вестись работа по написанию закона и когда он может быть принят?

- Приступить к разработке нового закона о защите прав потребителей мы планировали еще в прошлом году, но специальная военная операция, последовавшие за ней беспрецедентные санкции, а также налаживание механизма параллельного импорта внесли свои коррективы. Все это должно быть отражено в законе. Рабочая группа Совета Федерации по защите прав потребителей набирает опыт, мы получаем очень много информации от экспертов, профильных ведомств, все это анализируем. Свое видение этого вопроса есть у Роспотребнадзора, с которым мы также работаем в связке. Думаю, что к концу этого года мы можем получить основной текст законопроекта, с которым затем будем работать на парламентской и экспертной площадках. О сроках принятия говорить пока рано, мы должны обеспечить широкое общественное обсуждение новых норм.

- Как российское законодательство защищает потребителей от международных санкций, способствует преодолению их последствий?

- Действующее законодательство содержит только базовые нормы, предусматривающие права потребителей на гарантийное и сервисное обслуживание, в том числе в отношении импортной продукции. Отсутствие в законе специальных норм по данному вопросу привело к тому, что в условиях массового исхода иностранных компаний возникло множество трудностей с защитой прав граждан. Это в очередной раз указывает на необходимость существенной доработки нашего закона.

В частности, речь идет о расширении границ ответственности импортеров за ввозимую продукцию, а также обязанности открывать представительства в России, если иностранная компания желает продавать российским потребителям товары или услуги, в том числе через интернет.

- Вы неоднократно призывали расширить основания для внеплановых проверок бизнеса. Каких именно сфер и каких проверок это должно касаться?

- Считаю необходимым расширить перечень индикаторов риска, на основании которых можно проводить не только профилактические визиты, но и внеплановые проверки. В связи с введением моратория на проведение проверок на рынке появился ряд недобросовестных предпринимателей, оказывающих некачественные услуги и предоставляющих недоброкачественные продукты. Как, например, электросамокаты, из-за неправильного использования которых десятки тысяч человек получили травмы в прошлом году, а также аттракционы. Необходимо усилить и контроль алкогольной продукции.

- Вы выступили соавтором поправок о возможности отзыва регионом сенатора. Почему это важно?

- Хочу сразу отметить, что институт отзыва сенатора, тогда еще члена Совета Федерации, уже существовал до 2013 года, причем в более жесткой форме. Сенатор Российской Федерации — это представитель субъекта Российской Федерации. Сам субъект определяет кандидатуру и наделяет полномочиями сенатора того или иного гражданина, отвечающего общегосударственным, федеральным требованиям, который, в свою очередь, должен работать в его интересах и интересах жителей субъекта, которые прямо или косвенно наделили его этими полномочиями.

Таким образом, если мы даем право субъекту Российской Федерации, будь то исполнительная или законодательная власть, наделять полномочиями сенатора гражданина, почему мы не можем дать ему право спросить за то, как он осуществляет эти полномочия. Поэтому считаю, что каждый орган, наделивший полномочиями сенатора, должен иметь право призвать его к ответственности, а в случае, если он не реагирует, выйти с предложением на площадку Совета Федерации.

Хочу обратить внимание, что представление органа, наделившего гражданина полномочиями сенатора, не является основанием для автоматического лишения его полномочий. Совет Федерации будет принимать решение, рассмотрев обоснованность и объективность обращения, и поэтому здесь бездумно, безапелляционно и без внимательного рассмотрения такие решения приниматься не будут. Поэтому здесь никакой угрозы незащищенности у любого сенатора, добросовестно исполняющего свои полномочия, добросовестно представляющего субъект Российской Федерации на федеральном уровне, оснований и опасений никаких нет.

С другой стороны, представитель органа власти, наделенный полномочиями, должен понимать, что его бездеятельность либо та работа, которую он сегодня делает не в интересах региона, не останется без внимания, не останется без реакции.

Еще раз обращу внимание, что это не может быть какое-то сиюминутное решение. Нормы закона предусматривают, что в течение года с момента наделения не может быть принято такое решение или обращение органа, наделившего полномочиями, и за три месяца до окончания. И более того, если орган, наделивший полномочиями сенатора, представит такое обращение о лишении статуса сенатора, и Совет Федерации, его отклонит, есть как минимум полгода, для того чтобы урегулировать претензии со стороны органа власти субъекта РФ к сенатору, который не исполнял свои полномочия в должном объеме, в должном порядке.

Считаю, что механизм, заложенный в соответствующую норму закона, позволяет объективно оценить обоснованность претензий со стороны органа, наделившего полномочиями сенатора, и создает некий баланс между органом государственной власти и его представителем в Совете Федерации.

- Почему вы считаете необходимым выделить железнодорожный туризм в отдельное направление?

- Популярность железнодорожного туризма с каждым годом растет, и внутренний железнодорожный туризм в России успешно развивается, несмотря на отсутствие специального законодательного регулирования. Я выступил соавтором законопроекта, который направлен на развитие железнодорожного туризма в России. В документе есть определения таких понятий, как «железнодорожный туристский поезд» и «железнодорожный туристский маршрут». Кроме того, в законопроекте предлагается прописать отличия железнодорожной туристической перевозки от регулярной пассажирской перевозки, на наш взгляд, это может решить несколько проблем, в том числе разработать новые маршруты, объединяющие туристические города, а также запустить тематические пригородные поезда с интерактивными программами.

Туристические поезда имеют высокий экономический потенциал. Железная дорога не зависит от сезонов, ее туры круглогодичны, уникальны и разнообразны, имеют разную длительность. Железнодорожная инфраструктура есть во всех городах, причем зачастую мы можем подъехать сразу к достопримечательностям, так как поезда останавливаются в исторических местах.

- Во время встречи совета палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным вы затронули тему безопасности работы детских аттракционов. Почему именно на этот аспект обратили внимание?

- Вопрос по установлению на федеральном уровне правовых основ осуществления регионального государственного контроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов поднимался Советом Федерации уже давно. Аттракционы, как ни странно, относятся к самоходным машинам и наряду с тракторами и сеялками находятся в ведении Минсельхоза.

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга подготовлен проект закона, посвященный регулированию вопросов работы аттракционов. В ноябре 2022 года он рассматривался Советом законодателей и был рекомендован к внесению в Государственную Думу после устранения отдельных замечаний. В настоящее время проект находится на рассмотрении в Правительстве. Однако согласованная позиция профильных министерств по нему еще не выработана.