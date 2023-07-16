Трамп заявил о намерении пригрозить Путину увеличением поставок оружия Киеву
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае своего избрания на пост главы Соединённых Штатов намерен пригрозить президенту России Владимиру Путину увеличением поставок оружия Киеву.
«Я скажу Путину: «Если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придётся». Я заключу сделку за один день», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Трамп заявлял, что намерен сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватит», чтобы побудить его к прекращению конфликта.