Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

Россия приготовила сюрпризы для Запада на предстоящем заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Заседание запланировано на завтра (22.00 по Москве). Оно проводится по запросу Британии, председательствующей в Совбезе. Лондон желает обсудить украинский кризис.

«Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит!» - пообещал Полянский.

По его словам, западные страны хотят устроить на заседании «максимально громкое антироссийское шоу» и продлить его во вторник, на Генассамблее ООН. На мероприятия Запад планирует подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице нескольких глав МИД.