В Госдуме отреагировали атаку беспилотников ВСУ по Севастополю

В Госдуме заявили, что оборона Севастополя снова «утерла нос» ВСУ, пытавшимся устроить массированную атаку беспилотниками. Ситуацию прокомментировал депутат от Севастополя Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.

«Оборона военно-морской базы в Севастополе в очередной раз утерла нос украинской военщине», - сказал Белик.

Он отметил, что массированная атака дронов с воздуха и моря была успешно отбита. Атакующие «просто поцеловали замок».

Белик добавил, что Киев с упорством пытается атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, но все подобные попытки терпят крах.

По словам парламентария, это происходит благодаря тому, что наша оборона выстроена тактически грамотно и эффективно. Наши вооруженные силы извлекают уроки из боевых действий, а личный состав благодаря тренировкам стреляет одинаково прицельно днем и ночью.