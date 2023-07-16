Путин прокомментировал зависимость европейских политиков от США

Путин заявил, что европейские политики полностью зависят от США
Президент России Владимир Путин предположил, что главы государств и правительств европейских стран выполнят любые указания Вашингтона. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Чего им [европейским политикам] ни скажут из-за океана, они все делают», - подчеркнул Путин.
По его оценке, если США прямо заявят, что решили повесить всех лидеров европейских стран, то президенты и премьеры, «потупив взгляд, и, удивляясь своей дерзости», зададут вопрос только о том, возможно ли провести процедуру на веревках национального производства.
Глава государства констатировал, что в этом случае они с высокой долей вероятности потерпят фиаско. Американцы, уточнил президент, явно не откажутся от столь крупного заказа для своей текстильной промышленности.
Ранее Путин рассказал о том, что российские ученые изучают образцы западной бронетехники, захваченные в качестве трофеев.
Президент уточнил, что наши танки существенно лучше американских и европейских. Вместе с тем, исследование современных западных машин может дать полезную информацию для нашего ВПК.