Путин прокомментировал зависимость европейских политиков от США

Президент России Владимир Путин предположил, что главы государств и правительств европейских стран выполнят любые указания Вашингтона. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Чего им [европейским политикам] ни скажут из-за океана, они все делают», - подчеркнул Путин.

По его оценке, если США прямо заявят, что решили повесить всех лидеров европейских стран, то президенты и премьеры, «потупив взгляд, и, удивляясь своей дерзости», зададут вопрос только о том, возможно ли провести процедуру на веревках национального производства.

Глава государства констатировал, что в этом случае они с высокой долей вероятности потерпят фиаско. Американцы, уточнил президент, явно не откажутся от столь крупного заказа для своей текстильной промышленности.

Ранее Путин рассказал о том, что российские ученые изучают образцы западной бронетехники, захваченные в качестве трофеев.