Путин дал оценку ходу спецоперации

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине. Глава государства заметил, что российские военные действуют героически. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Журналист попросил главу государства прокомментировать ход спецоперации на Украине, дать оценку действиям войск.

«Войска наши ведут себя героически», - заявил президент.

Путин отметил, что солдаты на некоторых участках неожиданно для ВСУ сами переходят в наступление, выбивают противника с высоток, наиболее выгодных позиций.

По словам президента, многочисленные попытки украинских военных прорвать оборону ВС РФ, предпринятые в том числе с использованием стратегических резервов, не увенчались успехом.

«Противник успеха не имеет!», - подчеркнул Путин.