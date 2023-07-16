Путин дал оценку ходу спецоперации

Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации
Президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине. Глава государства заметил, что российские военные действуют героически. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Журналист попросил главу государства прокомментировать ход спецоперации на Украине, дать оценку действиям войск.
«Войска наши ведут себя героически», - заявил президент.
Путин отметил, что солдаты на некоторых участках неожиданно для ВСУ сами переходят в наступление, выбивают противника с высоток, наиболее выгодных позиций.
По словам президента, многочисленные попытки украинских военных прорвать оборону ВС РФ, предпринятые в том числе с использованием стратегических резервов, не увенчались успехом.
«Противник успеха не имеет!», - подчеркнул Путин.
Отмечается, что президент не посчитал нужным ответить на вопрос журналиста о дальнейших задачах, поставленных перед российскими военными.