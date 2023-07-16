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Владимир Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники

Президент России Владимир Путин рассказал, что трофейная западная бронетехника будет изучена российскими специалистами. Фрагмент интервью с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники
© РИА Новости

Журналист попросил президента рассказать о судьбе захваченной в ходе боевых действий западной техники. В частности, его заинтересовало, будут ли российские эксперты изучать трофейные образцы.

Президент отметил, что у специалистов есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Соответственно, у специалистов может возникнуть желание посмотреть, чего добилась западная военная промышленность.

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Глава государства подчеркнул, что российские танки - лучшие на планете, в особенности - Т-90 «Прорыв». Тем не менее, противник также производит современную технику.

По его мнению, если есть возможность «заглянуть внутрь и посмотреть», изучить специфику трофейных машин, то от этого шанса не следует отказываться.

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