Путин рассказал о судьбе захваченной иностранной техники

Президент России Владимир Путин рассказал, что трофейная западная бронетехника будет изучена российскими специалистами. Фрагмент интервью с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Журналист попросил президента рассказать о судьбе захваченной в ходе боевых действий западной техники. В частности, его заинтересовало, будут ли российские эксперты изучать трофейные образцы.

Президент отметил, что у специалистов есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Соответственно, у специалистов может возникнуть желание посмотреть, чего добилась западная военная промышленность.

Глава государства подчеркнул, что российские танки - лучшие на планете, в особенности - Т-90 «Прорыв». Тем не менее, противник также производит современную технику.