«Нам надо продолжать отражать эти атаки на Крым и побеждать в специально военной операции», — отметил сенатор, добавив, что беспилотники ВСУ были сбиты российской армией.

Также Цеков подчеркнул, что на протяжении с того момента, как Крым вошел в состав России, различные украинские должностные лица заявляли о возвращении полуострова.

«Мы понимаем, что подобные заявления говорят, чтобы нравиться гражданам Украины, ненавидящим Россию, нравиться руководству Европы и Америки», — сказал он.

Министерство обороны России сообщало, что утром 16 июля удалось предотвратить попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку семью беспилотниками на Севастополь.

До этого два неизвестных беспилотных летательных аппарата, по предварительным данным, удалось сбить в Крыму поздно вечером.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.