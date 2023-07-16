Глава Дагестана рассказал, как нашли школьницу, мечтавшую увидеть Путина

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, как искали школьницу Раисат, которую президент РФ пригласил в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

Меликов напомнил, что Раисат не смогла увидеть президента, приехавшего в Дербент и очень расстроилась. Она заплакала и попала на фото. Кадры переслали в Махачкалу. После этого депутаты, мэр Дербента, сотрудники пресс-службы начали поиски. Уже к утру девочку нашли.

По словам Меликова, местные чиновники не подозревали, что Раисат пригласят в Кремль. Они думали, что ребенку сделают подарок или окажут иные знаки внимания.

«Раисат хотела увидеть президента, она его увидела. Владимир Владимирович (Путин) в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям», - сказал Меликов.

Он отметил, что Раисат воспитывается в хорошей семье, которая достойно представила Дагестан.