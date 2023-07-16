Глава Дагестана рассказал, как нашли школьницу, мечтавшую увидеть Путина
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, как искали школьницу Раисат, которую президент РФ пригласил в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.
Меликов напомнил, что Раисат не смогла увидеть президента, приехавшего в Дербент и очень расстроилась. Она заплакала и попала на фото. Кадры переслали в Махачкалу. После этого депутаты, мэр Дербента, сотрудники пресс-службы начали поиски. Уже к утру девочку нашли.
По словам Меликова, местные чиновники не подозревали, что Раисат пригласят в Кремль. Они думали, что ребенку сделают подарок или окажут иные знаки внимания.
«Раисат хотела увидеть президента, она его увидела. Владимир Владимирович (Путин) в очередной раз показал свою человечность, свою доброту, любовь к детям», - сказал Меликов.
Он отметил, что Раисат воспитывается в хорошей семье, которая достойно представила Дагестан.
Владимир Путин посетил Дербент 28 июня. Он пообщался с жителями города, но восьмилетней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за массы людей. Девочка сильно расстроилась. Позже президент рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет. После этого он пригласил девочку с родителями в Кремль.