Путин прокомментировал поставки США кассетных боеприпасов на Украину

«Некоторое время назад использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Я думаю, к этому так и надо относиться», - сказал Путин.

По его словам, американцы начали поставлять данные боеприпасы «не от хорошей жизни», а потому что у ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. За сутки украинские формирования тратят до 5-6 тысяч снарядов 155 калибра. При этом США производят всего 15 тысяч таких снарядов в месяц.

Путин заверил, что у Российской Федерации имеется достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор они не применялись, поскольку «не было такой необходимости, несмотря на нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов».