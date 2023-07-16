Путин прокомментировал поставки США кассетных боеприпасов на Украину
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал поставки США кассетных боеприпасов на Украину.
Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале репортер канала «Россия 1» Павел Зарубин.
«Некоторое время назад использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Я думаю, к этому так и надо относиться», - сказал Путин.
По его словам, американцы начали поставлять данные боеприпасы «не от хорошей жизни», а потому что у ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. За сутки украинские формирования тратят до 5-6 тысяч снарядов 155 калибра. При этом США производят всего 15 тысяч таких снарядов в месяц.
«Не нашли ничего лучшего как предложить использование кассетных боеприпасов», - отметил президент.
Путин заверил, что у Российской Федерации имеется достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор они не применялись, поскольку «не было такой необходимости, несмотря на нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов».
«Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», - подытожил глава государства.
Сегодня утром ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, кассетными боеприпасами.