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Глава парламента Крыма Константинов заявил о важности взятия Одессы под контроль России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что взятие Одессы под контроль России станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.

Глава парламента Крыма заявил о важности взятия Одессы под контроль России
© РИА Новости

По мнению парламентария, очень важно, чтобы Россия установила свой контроль «над всем северным побережьем Чёрного моря».

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Ключевой пункт в этом регионе — Одесса, уверен он.

«Её освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации», — сказал он РИА Новости.

Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что после уничтожения российскими войсками наступательных сил украинской армии Украина может потерять Харьков и Одессу.

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