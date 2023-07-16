Глава парламента Крыма заявил о важности взятия Одессы под контроль России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что взятие Одессы под контроль России станет одним из определяющих результатов спецоперации на Украине.

По мнению парламентария, очень важно, чтобы Россия установила свой контроль «над всем северным побережьем Чёрного моря».

Ключевой пункт в этом регионе — Одесса, уверен он.

«Её освобождение для нас будет одним из определяющих результатов спецоперации», — сказал он РИА Новости.