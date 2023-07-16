Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

"В нашей стране горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики. От высококвалифицированной, слаженной работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков, представителей других специальностей во многом зависит укрепление отечественного промышленного и оборонного потенциала, индустриальная мощь державы", - говорится в поздравлении.