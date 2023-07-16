Пушков раскрыл неожиданную суть стратегии США

Пытаться просчитать стратегию США по их действиям — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он считает, что Вашингтон, как правило, идет туда, «где есть деньги». Пушков указал, что именно этот принцип стал причиной многих действий США, а именно: участия в создании «военной индустрии гитлеровской Германии», вкладывания денег в Китай после улучшения отношений между странами, продажи станков СССР до «холодной войны». Политик уверен, что во всех этих случаях желание получить прибыль доминировало над стратегическим интересом.

«Зачем США в конце 20-го века было нужно усиливать Китай? Потому, что это было выгодно. О стратегических последствиях тогда не задумывались», — подчеркнул Пушков.

Он пояснил, что тогда США пытались убедить себя в постепенном «смягчении» политической системы Китая на фоне роста рыночной экономики. Они надеялись, что КНР пойдет по демократическому пути, а затем наступит «вожделенный конец истории», где у США появился бы «ручной Китай», пишет Пушков.