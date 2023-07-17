Стала известна дата рассмотрения закона о предоставлении танков Росгвардии в Думе

Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект о предоставлении танков и другой военной техники Росгвардии 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, думский совет включил данный законопроект в повестку пленарного заседания 19 июля.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев внесли законопроект об оснащении Росгвардии танками.
Глава Росгвардии Золотов анонсировал появление у службы тяжелого вооружения и танков 27 июня, через три дня после мирного завершения мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.