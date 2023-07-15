МИД РФ прокомментировал попытку покушения на Симоньян и Собчак

Попытка покушения украинских спецслужб на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой .

"Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] Владимира Зеленского , ответственного за целую серию терактов", - указала дипломат.

"Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом", - отметила она.

Как добавила Захарова, поводом для покушения на Симоньян и Собчак стала их деятельность, правоохранительные органы выясняют детали. Россия не ожидает реакции от профильных международных организаций в связи с покушением Киева на Симоньян и Собчак, заявила дипломат.