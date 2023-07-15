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МИД РФ прокомментировал попытку покушения украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

Попытка покушения украинских спецслужб на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ прокомментировал попытку покушения на Симоньян и Собчак
© РИА Новости

"Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] Владимира Зеленского, ответственного за целую серию терактов", - указала дипломат.

По словам Захаровой, Россия "вряд ли дождется" реакции от профильных международных организаций.

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"Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом", - отметила она.

Как добавила Захарова, поводом для покушения на Симоньян и Собчак стала их деятельность, правоохранительные органы выясняют детали. Россия не ожидает реакции от профильных международных организаций в связи с покушением Киева на Симоньян и Собчак, заявила дипломат.

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