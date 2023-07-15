Ковитиди назвала конфликт на Украине результатом военной стратегии США
С конца Второй мировой войны американские власти виновны в развязывании 201 вооруженного конфликта, в том числе конфликта на Украине, который стал результатом военной стратегии США и планов Вашингтона по противостоянию России. Об этом 15 июля заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Сенатор напомнила, что США виновны в трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и иных государствах. По ее словам, именно Вашингтон является автором и организатором теории мирового хаоса, который принес страдания многим людям и странам.
«Происходящие сейчас на Украине кровавые события — также результат американской военной стратегии и противостояния с Россией. Все осознают, что война на Украине может закончиться завтра, если этого захотят в США», — цитирует РИА «Новости» Ковитиди.
Несмотря на этом, США продолжают вооружать Украину и заставляют делать то же самое своих союзников по НАТО.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензия предположил, что Запад не даст киевской власти вести разговоры о мире, «пока украинцы не кончатся». Дипломат подчеркнул, что в настоящее время перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его «кликой» стоит задача сделать из разгрома и фиаско, к которому привело так называемое наступление, победу.