США виновны в развязывании более 200 конфликтов с конца Второй мировой войны. Об этом заявила член Совета Федерации России Ольга Ковитиди в разговоре с РИА Новости.

«С момента окончания Второй мировой войны США виновны в развязывании 201 самого страшного мирового вооруженного конфликта», — сказала сенатор, уточнив, что Соединенные Штаты причастны к масштабным трагедиям в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах.

По словам Ковитиди, происходящие сегодня на Украине события также являются результатом американской военной стратегии и противостояния с Россией. Она отметила, что украинский конфликт может закончиться завтра, если этого захочет Вашингтон. Однако вместо того, чтобы положить конец вооруженному столкновению, США упорно вооружают Украину, заставляют это же делать страны ЕС, союзников по НАТО, добавила член Совфеда.