В МИД России заявили о развитии негативного сценария в Нагорном Карабахе

Развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха идет по негативному сценарию, углубляется гуманитарный кризис, заявили в МИД России.

«Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что это может повлечь за собой драматические последствия для карабахских армян.

Также сообщается о готовности Москвы организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, чтобы обсудить мирный договор между Баку и Ереваном.