В МИД России заявили о развитии негативного сценария в Нагорном Карабахе

В МИД России заявили о развивающейся по негативному сценарию ситуации в Нагорном Карабахе
Развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха идет по негативному сценарию, углубляется гуманитарный кризис, заявили в МИД России.
«Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что это может повлечь за собой драматические последствия для карабахских армян.
Также сообщается о готовности Москвы организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, чтобы обсудить мирный договор между Баку и Ереваном.
В конце июня стороны обвинили друг друга в обострении на нахичеванском участке границы.