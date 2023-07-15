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В МИД России заявили о развивающейся по негативному сценарию ситуации в Нагорном Карабахе

Развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха идет по негативному сценарию, углубляется гуманитарный кризис, заявили в МИД России.

В МИД России заявили о развитии негативного сценария в Нагорном Карабахе
© РИА Новости

«Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что это может повлечь за собой драматические последствия для карабахских армян.

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля

Также сообщается о готовности Москвы организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, чтобы обсудить мирный договор между Баку и Ереваном.

В конце июня стороны обвинили друг друга в обострении на нахичеванском участке границы.

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