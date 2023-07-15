В Госдуме заявили, что главком ВСУ дорого заплатит за угрозы Крыму
Командующий ВСУ Валерий Залужный дорого поплатится за угрозы российскому Крыму. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.
«Пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал"», - сказал Шеремет.
Он добавил, что никто не имеет права угрожать жизни и здоровью жителям российского полуострова. Залужный ответит за свои военные преступления и угрозы.
В интервью американской газете Washington Post Залужный сказал, что как только у него будут средства, он пойдет захватывать Крым и его «никто не остановит». После этого в Госдуме заявили, что Залужный признался в бессилии ВСУ и «фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым».
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