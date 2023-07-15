В Госдуме заявили, что главком ВСУ дорого заплатит за угрозы Крыму

«Пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал"», - сказал Шеремет.

Он добавил, что никто не имеет права угрожать жизни и здоровью жителям российского полуострова. Залужный ответит за свои военные преступления и угрозы.

В интервью американской газете Washington Post Залужный сказал, что как только у него будут средства, он пойдет захватывать Крым и его «никто не остановит». После этого в Госдуме заявили, что Залужный признался в бессилии ВСУ и «фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым».