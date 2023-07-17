Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС

«Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР», — сказал Виейра.

Он также отметил, что с момента избрания президента Лулы оба лидера «связывались уже дважды». Кроме того, российский президент принял в Москве специального посланника Селсу Аморима.

В мае Путин и Лула да Силва провели разговор о стратегическом партнёрстве России и Бразилии.