Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС
Глава бразильского МИД Мауру Виейра заявил в интервью РИА Новости, что лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться в скором времени на саммите БРИКС в ЮАР.
«Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР», — сказал Виейра.
Он также отметил, что с момента избрания президента Лулы оба лидера «связывались уже дважды». Кроме того, российский президент принял в Москве специального посланника Селсу Аморима.
В мае Путин и Лула да Силва провели разговор о стратегическом партнёрстве России и Бразилии.
Также весной Лула да Силва призвал уходить от доллара в международной торговле.