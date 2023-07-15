Москва готова организовать встречу РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

Москва готова в ближнесрочной перспективе организовать встречу глав внешнеполитических ведомства РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения выполнения договоренностей по Нагорному Карабаху, пишет пресс-служба МИД России. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД напомнили, что в октябре 2022 года и в мае 2023 года прошли саммиты под эгидой Евросоюза. На этих площадках Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Дипломаты заметили, что Москва с уважением относится к решению Еревана. Вместе с тем, этот шаг кардинальным образом изменил положение дел в регионе. В частности, повлиял на условия ряда важных международных соглашений.

По мнению ведомства, в сложившихся условиях сторонам следует как можно быстрее приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.