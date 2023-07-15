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МИД РФ прокомментировал заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры

Россия требует немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ прокомментировал заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры
© РИА Новости

"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", - указала дипломат.

РФ призывает международные правозащитные структуры занять принципиальную позицию в связи с арестом митрополита Павла, заявила представитель МИД РФ.

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