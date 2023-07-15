Покушение на главного редактора медиагруппы »России сегодня» и RT Маргариту Симоньян показывает абсолютную террористическую направленность киевских властей. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Это говорит о том, что украинский режим стал абсолютно террористическим. Это государство-террорист. Оно должно быть изгоем для всего мира», — сказал он.

Сенатор добавил, что России надо усилить специальную военную операцию, чтобы «искоренить этот режим, поскольку он несет смерть и террор». Также Джабаров призвал повысить бдительность за теми, кто пересекает российскую границу.

15 июля ФСБ РФ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовились по заданию СБУ. В спецслужбах уточнили, что 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», следившие за своими объектами по адресам работы и проживания.