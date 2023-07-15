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Путин: главная цель зерновой сделки не реализована

Президент России Владимир Путин рассказал главе ЮАР Сирилу Рамафосе, что главная цель зерновой сделки за год так и не была реализована. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
© РИА Новости

Глава государства подчеркнул в беседе с южноафриканским коллегой, что западная сторона не выполнила обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

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Главная цель сделки, заметил Путин, а именно поставки сельхозпродукции нуждающимся странам, в том числе - африканским, также не была реализована.

Ранее президент России неоднократно высказывался о зерновой сделке. Так, 13 июля президент сообщил, что Москва пока не планирует полностью прекращать сделку.

Путин пояснил, что возможна приостановка участия страны в инициативе и последующее возвращение к ней на фоне выполнения соответствующих условий.

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