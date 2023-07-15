В Совфеде оценили слова Джонсона о приеме Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в положении, котором может говорить, что угодно, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков . Так в своем Telegram-канале он отреагировал на статью британского политика в Daily Mail, в которой он написал о необходимости принять Украину в НАТО как можно скорее.

«Положение Джонсона, трижды бывшего, хорошо тем, что он может говорить все, что угодно, и у этого не будет политических последствий. Украина заслуживает приема в НАТО? А Джонсон готов повести британские войска на российские позиции? Или хочет предоставить возможность воевать с Россией другим? Безответственный демагог», — написал Пушков.

Украина пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. На Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики. При этом в США отмечали, что это решение, в частности, связано с нежеланием блока вступать в конфликт с Россией в случае приема Украины в свой состав.