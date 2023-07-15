Сальдо: планы ВСУ воспользоваться ситуацией после катастрофы на Каховской ГЭС провалились

"Наши военные контролируют большую часть островов в дельте реки. У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются - недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта", - написал он.