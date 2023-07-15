Сальдо: планы ВСУ воспользоваться ситуацией после катастрофы на Каховской ГЭС провалились
Силы РФ контролируют большую часть островов в дельте Днепра, у Антоновского моста блокированы на дачах остатки групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Наши военные контролируют большую часть островов в дельте реки. У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются - недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта", - написал он.
Сальдо отметил, что "планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились".
"Как я уже говорил раньше, оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для наших военных", - добавил он.