В Кремле ответили на желание африканской миссии по Украине встретиться с Путиным
На саммите Россия - Африка состоится встреча Владимира Путина с лидерами африканских стран - участниц мирной миссии по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что программа саммита пока готовится, но уже известно, что состоится общение главы государства с африканскими лидерами.
«Возможность пообщаться на полях будет точно», - сказал Песков.
Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы в Санкт-Петербурге на 27-28 июля.
В африканскую мирную миссию входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР.
В июне делегация семи стран Африки посетила Киев, где провела переговоры с Зеленским. На следующий день миссия прибыла в Петербург и встретилась с Путиным. Президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.