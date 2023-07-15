В Кремле ответили на желание африканской миссии по Украине встретиться с Путиным

На саммите Россия - Африка состоится встреча Владимира Путина с лидерами африканских стран - участниц мирной миссии по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что программа саммита пока готовится, но уже известно, что состоится общение главы государства с африканскими лидерами.

«Возможность пообщаться на полях будет точно», - сказал Песков.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы в Санкт-Петербурге на 27-28 июля.

В африканскую мирную миссию входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР.