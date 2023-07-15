Лавров высоко оценил усилия Таиланда по созданию хороших условий для россиян

«Я очень рад, что Таиланд — это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников», — сказал дипломат, добавив, что новое генконсульство позволит помогать россиянам в ситуациях, когда «приходится выручать людей из довольно непростого положения».