Захарова прокомментировала атаку на Курчатов

Россия решительно осуждает террористические действия Киева против российских АЭС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что атаки на станции могут привести к ядерной катастрофе в Европе. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал о падении украинского беспилотника в Курчатове, в нескольких километрах от Курской АЭС. Он пояснил, что критические объекты не пострадали.

Захарова подчеркнула, что с высокой долей вероятности целью очередной атаки ВСУ была именно станция.

По ее оценке, это «в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма».

Дипломат призвала международные организации, в частности, руководство МАГАТЭ и ООН, обратить пристальное внимание на инцидент и дать жесткую оценку действиям украинских военных.

Ранее Захарова отреагировала на слова представителя ООН о мнимом падении северокорейской ракеты в российской экономической зоне.