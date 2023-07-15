Захарова: Киев встал на путь ядерного терроризма

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских АЭС могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова . Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Дипломат напомнила, что 14 июля украинский беспилотный летательный аппарат упал в городе Курчатове Курской области, где располагается Курская АЭС. Критически важные объекты не были повреждены, пострадавших нет. Вместе с тем вероятной целью ВСУ была именно атомная электростанция, что свидетельствует об использовании Киевом «методов ядерного терроризма».