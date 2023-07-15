Медведев усомнился в психическом здоровье Джонсона

"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО "без условий". Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", - написал Медведев в Telegram-канале.