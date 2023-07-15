Замглавы МИД РФ: Россия выясняет точное место падения ракеты КНДР

Эксперты Минобороны и МИД РФ выясняют точное место падения запущенной 12 июля северокорейской баллистической ракеты, заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко. Об этом пишет ТАСС.

Замминистра напомнил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по вопросу о запусках ракет. В России убеждены, пояснил он, что ракетная программа Северной Кореи развивается на фоне действий США и их партнеров.

«Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи», - подчеркнул дипломат.

Руденко отметил, что специалисты Минобороны и МИД РФ исследуют данные о мнимом падении ракеты КНДР в российской исключительной экономической зоне.

Вместе с тем, уточнил замминистра, точных данных о падении ракеты на соответствующей территории у ведомств нет.

Ранее в ООН заявили, что северокорейская МБР якобы упала в экономической зоне России.