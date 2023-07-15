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Замглавы МИД РФ: Россия выясняет точное место падения ракеты КНДР

Эксперты Минобороны и МИД РФ выясняют точное место падения запущенной 12 июля северокорейской баллистической ракеты, заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко. Об этом пишет ТАСС.

Замглавы МИД РФ: Россия выясняет точное место падения ракеты КНДР
© globallookpress.com

Замминистра напомнил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по вопросу о запусках ракет. В России убеждены, пояснил он, что ракетная программа Северной Кореи развивается на фоне действий США и их партнеров.

«Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи», - подчеркнул дипломат.

Руденко отметил, что специалисты Минобороны и МИД РФ исследуют данные о мнимом падении ракеты КНДР в российской исключительной экономической зоне.

Вместе с тем, уточнил замминистра, точных данных о падении ракеты на соответствующей территории у ведомств нет.

Ранее в ООН заявили, что северокорейская МБР якобы упала в экономической зоне России.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заметила, что Москву обнадеживает появление у ООН возможностей по наблюдению за полетами ракет. Она добавила, что Москва ждет от организации ответа на вопрос о том, кто все же обстреливает Запорожскую АЭС.

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